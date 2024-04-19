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Пляжи в Серебряном бору подготовят к летнему сезону

В Серебряном бору появится дополнительный лесной пляж

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Shutterstock/Irina Afonskaya

К летнему сезону на природной территории «Серебряный бор» проведут локальные работы по благоустройству зон отдыха, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина.

«К началу летнего сезона мы планируем сделать пляжные зоны еще более удобными, почистить их, обновить шезлонги, душевые, пикниковые зоны, детские и спортивные площадки», — отметил он.

По словам Фурсина, протяженность зон отдыха у воды увеличится, а также на территории появится новый лесной пляж.

Кроме того, в Серебряном бору установят спасательные вышки, пост охраны, систему видеонаблюдения, а спортивные и детские площадки проверят по нормам санитарно-эпидемиологического контроля.

Фурсин добавил, что все работы проведут с учетом природоохранных стандартов Москвы.

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