Врач оценила, можно ли есть виноград с косточками

Людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом, можно есть виноград вместе с косточками. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, косточки от винограда представляют собой достаточно грубую растительную клетчатку. Она может стимулировать работу кишечника, поддерживать его перистальтику и естественную детоксикацию. Однако в ряде случаев лучше отказаться от ее употребления, потому что так можно усугубить проблемы со здоровьем.

«Речь идет про обострения, острые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это, например, дивертикулит (воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике. – Прим. ред.) , когда косточки и скорлупки любого происхождения противопоказаны человеку», – предупредила Королева.

Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев до этого говорил, что малина, гранат, виноград, томаты, баклажаны и авокадо являются натуральными источниками антиоксидантов, способных бороться с образованием раковых клеток. Также, по его словам, противоопухолевые свойства есть у всех видов капусты.

Ранее биолог назвал преимущества винограда, выращенного в средней полосе.