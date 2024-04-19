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Двое летчиков упавшего в Ставропольском крае самолета доставлены в больницу

Владимиров: двое летчиков рухнувшего в Ставрополье самолета госпитализированы

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Двое из четырех летчиков военного самолета, разбившегося в Ставропольском крае, доставлены в больницы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, пилотов направили в региональные медицинские учреждения. В настоящее время врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа», — уточнил Владимиров.

Утром 19 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Ставропольского края рухнул военный самолет Ту-22М3. В тот момент воздушное судно возвращалось на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность оборудования. В ведомстве подчеркнули, что на борту самолета не было каких-либо боекомплектов.

В то же время представители ведомства рассказали, что прибывшие на место сотрудники экстренных служб нашли троих из четверых летчиков Ту-22М3. О судьбе еще одного пилота в данный момент ничего неизвестно.

Ранее в Кении разбился самолет, на борту которого находился глава Сил обороны страны Фрэнсис Оголла.

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