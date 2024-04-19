У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки нашли 44 млн рублей наличными

Следователи нашли в квартире азербайджанского гражданина, который подозревается в убийстве москвича из-за парковки, более 44 млн рублей, а также $300 тыс.

По информации главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, обыски были проведены в ночь на 19 апреля.

«В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн рублей и $300 тыс.», — заявили в следственном органе.

Следственный комитет намерен установить принадлежность этих средств и дать оценку законности получения и оборота крупной денежной суммы.

До этого сообщалось, что Следственный комитет заменил на более тяжкую уголовную статью в деле об убитом в Люблино москвиче Кирилле Ковалеве.

18 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что Ковалева зарезали возле дома его невесты в Люблино после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, припарковавшим машину на тротуаре перед подъездом. Мотоциклиста избили и ударили ножом.

Как пишут СМИ, в убийстве подозревают гражданина Азербайджана Шахина Аббасова. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что подозреваемый — гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России.

Ранее брат Ковалева Евгений назвал «Газете.Ru» настоящую причину конфликта, в ходе которого погиб его родственник.