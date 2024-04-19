Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вода из тюменской реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне подтопления

Богданова: вода из Ишима подошла ко всем казанским селам в зоне подтопления

close
100%
«Ишим пере Подслушано»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ишим пере Подслушано»

Вода из реки Ишим подошла ко всем селам Казанского района Тюменской области, которые находятся под угрозой паводка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Татьяна Богданова.

По ее словам, вода движется в Ишимский район, по району подтоплено 93 дома.

«Насыпь в Огнево держит воду, сегодня продолжатся работы по ее укреплению. Вчера в деревне Большие Ярки жители обкладывали мешками участки, чтобы остановить движение воды», – написала Богданова.

На утро пятницы уровень воды в реке Ишим на гидропосте в населенном пункте Ильинка Казанского района зафиксирован на отметке 884 см (критическая 800 см), за сутки он снизился на 7 см.

16 апреля жителей шести деревень в Абатском районе Тюменской области призвали эвакуироваться из-за возможного затопления в результате половодья на соответствующем участке реки Ишим.

Ранее уровень воды в реке Ишим превысил отметку, при которой наступают опасные явления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами