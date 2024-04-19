Вода из тюменской реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне подтопления

Вода из реки Ишим подошла ко всем селам Казанского района Тюменской области, которые находятся под угрозой паводка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Татьяна Богданова.

По ее словам, вода движется в Ишимский район, по району подтоплено 93 дома.

«Насыпь в Огнево держит воду, сегодня продолжатся работы по ее укреплению. Вчера в деревне Большие Ярки жители обкладывали мешками участки, чтобы остановить движение воды», – написала Богданова.

На утро пятницы уровень воды в реке Ишим на гидропосте в населенном пункте Ильинка Казанского района зафиксирован на отметке 884 см (критическая 800 см), за сутки он снизился на 7 см.

16 апреля жителей шести деревень в Абатском районе Тюменской области призвали эвакуироваться из-за возможного затопления в результате половодья на соответствующем участке реки Ишим.

Ранее уровень воды в реке Ишим превысил отметку, при которой наступают опасные явления.