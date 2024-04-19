Глава ЦРУ заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» лежит только на ИГ*

Ответственность за террористическую атаку в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» лежит исключительно на группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, сообщает ТАСС.

«Нет, ответственной за это была ИГ», — заявил глава ведомства, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к трагедии в Подмосковье.

Он также отметил, что власти США передали разведданные российским службам относительно надвигающейся террористической атаки против крупного развлекательного комплекса в Москве. Бернс призвал выяснить у российских служб, почему они не отреагировали на данную информацию.

Кроме того, директор ЦРУ усомнился в том, что исполнители теракта направлялись к границе с Украиной.

Накануне генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что следы причастности Киева к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске очевидны.

До этого в России прошла премьера документального фильма о случившемся в подмосковном «Крокусе».

Ранее певица Манижа столкнулась с «отменой» из-за сочувствия террористам после трагедии в «Крокусе».