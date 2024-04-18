В Белгороде объявлена опасность атаки БПЛА

В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэрия города.

Власти призвали жителей быть бдительными.

18 апреля в Донецкой народной республике (ДНР) семь человек получили ранения в результате обстрела центра города Горловка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 18 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с уничтожением 21 воздушной цели, приближавшейся к Белгороду.

До этого украинские дроны-камикадзе атаковали автобус и микроавтобус в Белгородской области. Инцидент произошел на участке трассы между селами Архангельское и Шамино. В результате произошедшего в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.