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В Пензенской области годовалый мальчик получил серьезные травмы, выпав из окна

В Пензенской области годовалый ребенок выпал из окна жилого дома

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области

Годовалый ребенок выпал из окна в Пензенской области. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Ермоловка Пензенского района. Мальчик выпал из квартиры на четвертом этаже и получил многочисленные травмы. Спасти ребенка не удалось.

«В момент происшествия мать ребенка находилась в квартире», – поделились в ведомстве.

На данный момент следователи проводят проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятия примут процессуальное решение.

В управлении СК РФ по региону напомнили о необходимости устанавливать специальные устройства, которые не позволят младшим членам семьи открывать окна самостоятельно. В ведомстве также посоветовали не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, так как дети могут добраться до ручки и упасть с большой высоты.

Ранее в Южноуральске годовалый ребенок выпал из открытого окна.

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