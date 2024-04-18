В Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей арестовали новых фигурантов

Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщила РИА Новости, что суд в Махачкале арестовал еще девять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.

«Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще девятерым фигурантам. Всем на два месяца, по 18 июня», – сказала она.

12 апреля Федеральная служба безопасности при содействии сотрудников министерства внутренних дел разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих работников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, присвоивших около 2,8 млрд рублей. Позже Районный суд города Махачкалы в Дагестане принял решение арестовать еще нескольких сотрудников энергетической отрасли в рамках расследования крупных хищений в «Дагэнерго» — филиале компании «Россети Северный Кавказ».

Ранее экс-директора «Гостеха» арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей