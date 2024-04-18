Экземпляр романа Вальтера Скотта вернулся в библиотеку спустя 105 лет

В одну из библиотек штата Колорадо неожиданно вернули книгу, взятую на дом в 1919 году. Об этом сообщает Fox News.

Экземпляр романа «Айвенго» сэра Вальтера Скотта должен был вернуться в Публичную библиотеку Форт-Коллинза 13 февраля 1919 года. Однако книга была анонимно передана в библиотеку, которая за прошедшее время превратилась в общественный центр Poudre Libraries, в феврале этого года. Женщина, вернувшая книгу спустя 105 лет, сказала, что ее брат нашел роман в вещах их матери.

Несмотря на то, что наклейка на внутренней стороне обложки предупреждает о том, что в случае несвоевременного возврата книги читателю придется заплатить штраф, библиотека не взяла плату за просрочку за более чем сотню лет. По словам сотрудников библиотеки, штраф в размере $760 по курсу 1919 года сейчас равнялся бы примерно $14 тыс. с учетом инфляции.

Представитель Poudre Libraries заявила, что сотрудники центра обрадовались тому, что книга вернулась, и что люди должны возвращать любую библиотечную книгу, которую они находят, независимо от того, насколько она просрочена.

«С одной стороны, мы не хотим, чтобы люди хранили книги по 100 лет, но всякое случается, и мы это понимаем», — заверила директор по развитию коммуникаций Кэти Ауман.

Вернувшаяся книга, как отмечается, не будет доступна для посетителей, однако в библиотеке хранятся другие, более новые экземпляры романа.

Ранее женщине пригрозили арестом за то, что она год не возвращала книгу в библиотеку.