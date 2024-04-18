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В Новосибирске мужчина обнаружил скрытую камеру в снятой квартире

В Новосибирске молодой человек снял квартиру со скрытой камерой

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Pexels

Мужчина снял квартиру, обнаружил в ней скрытую камеру и остался без денег. Об этом сообщает Ngs.ru.

Молодой человек приехал из Петербурга и заселился в квартиру, которую забронировал заранее, через сайт. За жилье он заплатил 7200 рублей, столько же составила предоплата. Помимо этого, хозяйка потребовала залог в размере трех тысяч рублей.

Владелица помещения отправила арендатору информацию с правилами поведения. Женщина запрещала трогать датчик движения, который находился в прихожей.

«Если вы его выключите, я вас выставлю», – было указано в сообщении.

Позже молодой человек осмотрел датчик и понял, что внутри находится камера. Хозяйка подтвердила факт наблюдения и заявила, что выселит петербуржца, если он попробует выключить камеру.

«Она мне предложила скинуть залог еще 10 тысяч рублей за то, чтобы выключить камеру и жить так», – поделился мужчина.

Мужчина решил не оставаться и потребовал деньги, в ответ хозяйка стала удалять переписку.

В результате россиянину удалось вернуть только ту часть суммы, которую он отправлял женщине через сайт.

Ранее в Приморском крае администрация школы установила камеры в туалетах.

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