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В Москве женщина попала в больницу, съев деликатес

В Москве спасли женщину с сильной аллергией на масляную рыбу

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Haggardous50000/Shutterstock

Жительница Москвы пострадала из-за масляной рыбы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Женщина попала в больницу после того, как поела деликатес. Москвичка стала задыхаться, на коже появились красные пятна. Несмотря на тяжелое состояние, врачи спасли пациентку. В последствии выяснилось, что у россиянки аллергия на продукт.

По данным источника, «масляной рыбой» называют несколько видов, среди которых эсколар и строматей. В деликатесе содержится много фосфора, но употреблять большое количество этого продукта нельзя. Причина заключается в том, что деликатес жирнее свинины и лосося.

Помимо жира, в рыбе содержится воск, который действует как слабительное. При этом из-за неправильных условий хранения на торговой точке покупатель может оказаться в больнице с серьезным отравлением.

До этого в Новосибирской области 15 человек отравились после покупки наборов суши в местной доставке. Специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения на точке. В результате предприятие закрыли на 90 суток.

Ранее на Украине дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками.

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