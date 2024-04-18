Власти Тюменской области назвали число подтопленных паводком домов в Казанском районе

В Казанском районе Тюменской области, где наблюдается самая напряженная ситуация с паводками из-за прихода «большой воды», подтоплен уже 91 дом. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в эфире телеканала «Россия 24».

«На 18:00 (16.00 мск) в Казанском районе подтоплен 91 дом в нескольких населенных пунктах. Наверное, как раз в Казанском районе самая напряженная ситуация», — сказал глава региона.

Он отметил, что в настоящее время «большая вода» проходит как раз эту территорию.

18 апреля губернатор заявил, что первыми в Ишимском районе «большую воду» встретят населенные пункты Лариха и Воронина. По его словам, вода подойдет к этим деревням через 2-3 дня.

До этого глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев объявил заблаговременную эвакуацию в восьми населенных пунктах из-за возможного затопления в результате паводка.

Ранее Песков объяснил критику Путина в адрес Моора некорректными выражениями губернатора.