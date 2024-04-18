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В Ярославской области поймали хулиганов, избивших участника СВО

В Ярославской области участник СВО вмешался в потасовку и сам был избит

Двое мужчин задержаны в Ярославской области за нападение на участника специальной операции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

На инцидент, произошедший ночью 14 апреля в центре Ростова Великого, обратила внимание «Русская община». По словам общественников, россиянин, воевавший на Украине, ехал в такси вместе с женой, когда путь автомобилю перегородили люди, избивающие прохожих.

Мужчина вмешался в происходящее и попытался урегулировать ситуацию, но лишь переключил агрессию злоумышленников на себя. Хулиганы стали избивать его, а затем и его жену. По словам женщины, ее муж, получивший два ранения во время боевых действий, потерял сознание от ударов, а когда пришел в себя, вновь подвергся избиению.

Полицейские, приехавшие на место происшествия, якобы позволили хулиганам скрыться. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, врачи диагностировали у него множественные ушибы. Сейчас мужчина с трудом передвигается, носит на шее корсет, постоянно испытывает тошноту и сильную головную боль.

Сегодня стало известно, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Двух молодых людей 2000-го и 2004 года рождения задержали по подозрению в совершении преступления, они дали признательные показания и извинились перед пострадавшим. Расследование продолжается.

Ранее Екатерина Мизулина попросила МВД проверить треш-стримера, оскорбившего участников СВО.

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