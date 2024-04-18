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В селах и деревнях Абатского района Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка

Васильев: восемь сел и деревень в Тюменской области подлежат эвакуации

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев объявил заблаговременную эвакуацию в восьми населенных пунктах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Решением КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям. — прим. ред.) нашего района объявлена заблаговременная эвакуация с 18 апреля в следующих населенных пунктах: деревни Чупина, Лихачева, Бокова, Узлова, Татарская (частично), Лапина, села Конево (частично), села Банникова (частично)», — написал Васильев.

По его словам, в районе специалисты продолжают формировать временные дамбы.

Также Васильев рассказал, что встретился с жителями трех населенных пунктов и оценил готовность пунктов временного размещения для приема эвакуированных местных жителей.

До этого Васильев призвал жителей шести деревень в Абатском районе эвакуироваться из-за возможного затопления в результате половодья на соответствующем участке реки Ишим. По словам районного главы, первым населенным пунктом, который встретит большую воду, станет деревня Максимова.

Ранее уровень воды в реке Ишим превысил отметку, при которой наступают опасные явления.

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