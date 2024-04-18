Власти Тюменской области предупредили о приходе «большой воды»

Ишимский район Тюменской области готовится к наводнению, ожидается, что первыми с подтоплением столкнуться села Лариха и Воронина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Первыми в Ишимском районе большую воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина. <...> Большую воду здесь ждут через 2-3 дня», — уточнил глава области.

Моор рассказал, что уже осмотрел с главой поселения Татьяной Нененко защитные насыпи, а позднее навестил поселок Плодопитомник, в котором также активно готовятся к возможному подтоплению и укрепляют насыпи в кооперации с волонтерами.

Также 18 апреля глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев объявил заблаговременную эвакуацию в восьми населенных пунктах из-за возможного затопления в результате половодья. Также Васильев рассказал, что встретился с жителями трех населенных пунктов и оценил готовность пунктов временного размещения для приема эвакуированных местных жителей.

Ранее стало известно, что уровень воды в Ишиме поднялся на 42 сантиметра за восемь часов.