Следователь рассказал, признал ли вину подорвавший машину экс-сотрудника СБУ в Москве

Владимир Головченко, которого задержали после подрыва автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве, полностью признал вину.

Об этом сказал следователь в ходе заседания Замоскворецкого суда. Его слова приводит ТАССРИА Новости.

«В ходе допроса Головченко полностью признал вину», — заявил представитель следствия, обосновывая ходатайство об аресте Головченко.

По его словам, вина фигуранта подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами.

16 апреля ФСБ задержала россиянина, совершившего в Москве подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины.

В ФСБ установили, что после начала специальной военной операции задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где нелегально получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел его сборку и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ Прозорова заминировал его автомобиль.

Подрыв был осуществлен 12 апреля, Прозоров попал в больницу. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что подозреваемому в подрыве машины в Москве грозит пожизненное заключение.