Эксперты рассказали, как вылечить атопический дерматит у детей

Для лечения атопического дерматита у детей, который проявляется в виде сухости, зуда и жжения кожи, важно правильно ухаживать за кожей и увлажнять ее. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-дерматолог Евгения Бакуменко.

«Когда мы увлажняем кожу, не появляются из-за сухости микротрещинки, не попадает различная инфекция, потому что микротрещины — это входные ворота для инфекции», — уточнила врач.

Кроме того, она советует поддерживать комфортный микроклимат, регулярно проветривать квартиру и устранить все возможные аллергены. После душа она рекомендует наносить на влажную кожу ребенка эмоленты, которые помогут сделать кожу более мягкой и гладкой. Руководитель НИИ детской дерматологии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Николай Мурашкин, в свою очередь, также порекомендовал использовать церамиды.

«Это средства, которые позволяют нам цементировать вот этот самый матрикс и формировать структурную целостность рогового слоя, это витамин F, который является непредельной жирной кислотой и обеспечивает процессы, связанные с восстановлением структурной целостности мембран клеток», — пояснил он.

Дерматологи до этого рассказали, что отказ от солнцезащитных средств, бесконтрольный прием пищевых добавок и выполнение салонных косметических процедур в домашних условиях может привести к появлению дерматита и рака кожи.

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