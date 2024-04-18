Брат убитого в Москве мотоциклиста раскрыл причину трагедии

24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалева зарезали из-за того, что он пытался разрешить конфликт между несколькими мужчинами и женщиной. Об этом «Газете.Ru» рассказал брат погибшего Евгений. По его словам, Кирилл не был знаком со своим убийцей или его друзьями и родственниками.

«Кирилл никого не знал. Кирилл подвез свою девушку, которой собирался делать предложение через две недели, к подъезду ее дома. Он увидел конфликт между какими-то [приезжими] и девушкой и попытался их разнять. Его ударили ножом, насколько мне известно, и он впоследствии скончался в реанимации. [Врут] (что конфликт произошел из-за неправильной парковки. – «Газета.Ru»). Он пытался разнять конфликт между девушкой и каким-то [чертом], который потом впоследствии позвал своего брата или друга, который нанес поражающий удар», — сказал он.

18 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что Ковалева зарезали возле дома его невесты в Люблино после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, припарковавшим машину на тротуаре перед подъездом. Мотоциклиста избили и ударили ножом.

Как пишут СМИ, в убийстве подозревают гражданина Азербайджана Шахина Аббасова. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что подозреваемый — «гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России.

Подозреваемый скрылся с места преступления вместе со своим братом на автомобиле BMW. По данным прокуратуры Москвы, автомобиль был найден на улице Новороссийская.

Ранее стало известно, что убивший мотоциклиста в Москве мужчина регулярно конфликтовал с соседями.