Россиян предупредили об отключении входов на все сервисы через Google и Apple ID

Российские сайты полностью отключат возможность входа через Google и Apple ID до конца этого года. С 1 января 2025 года авторизоваться можно будет только при помощи местных сервисов – таких, как портал Госуслуг, рассказал НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

Напомним, до этого сервисы «Литрес» и VK Play начали предупреждать пользователей о скором отключении входа в аккаунт через Google или Apple ID. Вместо этого предлагается использовать «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Почту Mail.ru». Это связано с тем, что русские площадки уже приступили к постепенному переходу на отечественные сервисы, пояснил Клименко.

«Цель, как я понимаю, сократить поток данных в пользу иностранных игроков, которые не приземляются, – отметил эксперт. – Достаточно долгое время у нас был только Google, сейчас вариантов много, включая Telegram и Госуслуги. Это рабочий момент».

Для пользователей такое требование, по мнению специалиста, не должно стать особой проблемой, так как для возможности авторизоваться будет достаточно завести другую почту.

«Жизнь усложняет, но не очень сильно. До конца года все российские ресурсы начнут работать по такой схеме», – заключил Клименко.

Microsoft ранее уточнила условия блокировки доступа к своим сервисам для россиян.