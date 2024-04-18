В Ленобласти рецидивист изнасиловал знакомую во время прогулки с собакой

В Волховском районе Ленобласти местный житель напал на знакомую на улице, затащил ее в дом, избил и изнасиловал. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, инцидент произошел 17 апреля в деревне Ахматова Гора, с заявлением в полицию обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что на нее на улице во время прогулки с собакой, напал сельчанин.

Злоумышленник избил пострадавшую, затащил в дом и изнасиловал, после чего скрылся с места происшествия. Подозреваемого удалось задержать в соседнем селе, его нашли в деревне Старая Ладога. Известно, что 24-летний мужчина был неоднократно судим за кражи и хулиганство. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Колпинском районе Петербурга неизвестный напал на школьницу в подъезде дома и надругался над ней. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 14-летней девочки. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина догнал девочку на последнем этаже и изнасиловал ее.

Ранее мигрант изнасиловал пенсионерку в Подмосковье.