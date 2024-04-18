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На юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ «Кузьминки Молл»

На юго-востоке Москвы началась эвакуация в ТЦ «Кузьминки Молл»

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Телеграм-канал «Кузьминки»

На юго-востоке Москвы прошла эвакуация в торговом центре «Кузьминки Молл». Об этом сообщил Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Посетителей попросили покинуть здание. К ТЦ прибыли сотрудники полиции.

16 апреля на западе Москвы эвакуировали торговый центр «Саларис». Посетителей и сотрудников ТРЦ попросили выйти на улицу.

15 апреля сообщалось, что в МГТУ им. Баумана провели эвакуацию Учебно-лабораторного корпуса из-за анонимного сообщения о минировании.

В тот же день «Москвач. Новости Москвы» сообщил об эвакуации РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

Ранее подросток приревновал знакомую к другому юноше и «заминировал» вуз от его имени.

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