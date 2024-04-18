В Оренбургской области появились мобильные инфоцентры для оповещения населения

В Оренбургской области появились пять мобильных информационных центров, предназначенных для информирования населения о получении материальной компенсации и других вещах, связанных с последствиями паводка. Кадры с этими комплексами появились в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, три инфоцентра находятся в Орске, а еще два — в Оренбурге. На каждом из передвижных экранов показывают информацию о выплатах за утрату имущества, работе комиссии по оценке нанесенного паводком ущерба, а также о мерах по сохранению своей собственности в условиях чрезвычайной ситуации.

С начала апреля часть Оренбуржья ушла под воду из-за паводка и прорыва дамбы в Орске. 17 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что уровень воды в Оренбурге и Орске пошел на спад. Он отметил, что он все еще находится выше опасных отметок, но при этом устойчиво снижается. Куренков также добавил, что уменьшились сбросы с Ириклинского водохранилища по сравнению с теми объемами, что были в конце марта и начале апреля.

Ранее в Орске из-за аварии на электролинии отключились объекты водоканала.