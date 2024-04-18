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Москвичей предупредили о сильном дожде и грозе вечером 18 апреля

МЧС: сильный дождь с грозой ожидается в ближайшие часы в Москве

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве ожидается сильный дождь с грозой с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«В Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза», — сказали в ведомстве.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT заявил, что в предстоящие выходные в Москве станет заметно холоднее. По области в ночное время суток температура воздуха опустится до 0 градусов.

Синоптики предупредили, что в столице дождливая погода может сохраниться до конца апреля. При этом на следующей неделе ожидается температура воздуха выше климатической нормы.

16 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в течение всей недели, включая субботу, формировать погоду в Москве будет циклон. Практически каждый день будут идти дожди, а температура воздуха опустится ниже, чем неделей ранее, но все равно превысит норму, отметил синоптик.

Россиян ранее призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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