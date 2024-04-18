В «Дигории» назвали муниципальное сообщество связующим звеном между населением и властями

Муниципальная власть наиболее сильно приближена к народу. Об этом по итогам шестого съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления сказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко.

Она подчеркнула, что муниципальная власть находится в максимальной зоне досягаемости для людей, и поэтому на участников местного самоуправления ложится весомый груз ответственности.

«Как подчеркнула на открытии сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева: по этой причине муниципальной службе присвоили статус «служения» – с этим трудно не согласиться. Именно муниципальное сообщество выступает связующим звеном между населением, региональными и федеральными властями, обеспечивает многостороннюю коммуникацию», — отметила политолог.

При этом Кривешко обратила внимание на то, что перед началом межрегионального взаимодействия по сотрудничеству и кооперации участники съезда обсуждали ключевые показатели работы органов местного самоуправления и оценивали представленную модель. По ее мнению, это говорит о желании упростить и автоматизировать процесс мониторинга качества работы МСУ, чтобы в режиме реального времени получать информацию об основных проблемных местах и оперативно их ликвидировать.

«Один из важнейших документов, подписанных на съезде, это соглашение о сотрудничестве, которое заключили представители Советов муниципальных образований ЛНР и Подмосковья. Я думаю, что подписание такого значимого документа может способствовать развитию связей между ЛНР и Московской областью, обмену опытом и передаче лучших практик в управлении муниципалитетами и, следовательно, укреплению межрегионального партнерства и доверия», — подчеркнула она.

Также политолог сделала акцент на том, что одной из ключевых задач на съезде стало построение и улучшение отношений с новыми регионами. Кроме того, важным она назвала факт обсуждения законопроекта о переходе от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой через ликвидацию поселенческого уровня.

«Среди преимуществ потенциального принятия проекта: повышение оперативности и эффективности решения вопросов местного значения, увеличение уровня ответственности глав муниципальных образований. Объединение «слабых» поселений с более «сильными» позволит консолидировать ресурсы и улучшить взаимодействие между муниципалитетами, а также уменьшить расходы на содержание административного аппарата», — заключила Кривешко.