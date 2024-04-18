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Марат Хуснуллин рассказал о потенциале свободной экономической зоны в новых регионах

Вице-премьер Хуснуллин проверил ход восстановления соцобъектов в Мариуполе

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Телеграм-канал «Правительство России»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в городе. Об этом сообщил Тelegram-канал правительства.

Зампред правительства проверил, как идет восстановление больницы интенсивного лечения, принял участие в открытии детского сада, ознакомился с ходом благоустройства Приморского парка, осмотрел многоэтажные дома, которые изначально планировали сносить, но затем решили восстановить, оценил качество ремонта поврежденных квартир, провел совещание по социально-экономическому развитию ДНР, а также посетил Донецкий металлургический завод.

Вице-премьер сообщил, в крупнейшей в Мариуполе больнице интенсивного лечения уже отремонтировали здание поликлиники, станцию переливания крови и администрацию.

«До 1 июня завершатся работы в одном из трех корпусов стационара: первые два этажа уже переданы больнице, еще четыре — строители обещают передать через неделю», — рассказал Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в каждый его приезд в новых регионах открываются один-два восстановленных или построенных соцобъекта и назвал это хорошей традицией.

По его словам, отремонтированный детский сад «Орешек» на 110 малышей, в открытии которого вице-премьер принял участие, оставил очень хорошее впечатление.

Проинспектировав ход работ по благоустройству Приморского парка, Хуснуллин назвал правильным, что при восстановлении жилых микрорайонов обновляется и вся инфраструктура.

Также Хуснуллин осмотрел многоэтажки, которые два года назад планировали сносить. Но в итоге решили поддержать инициативу города и восстанавливать силами «Единого заказчика» не только сами здания, но и пострадавшие квартиры в них.

«В 200 квартирах сейчас идут работы, а в двух десятках – уже завершены. Зашел в одну из готовых квартир. Могу сказать, что ремонт выполнен достойно», — отметил вице-премьер.

Также Хуснуллин осмотрел один из цехов Донецкого металлургического завода.

Он подчеркнул, что для возрождения экономического и промышленного потенциала новых регионов создана свободная экономическая зона, участники которой получают льготы и преференции. Всего в реестре СЭЗ уже 36 компаний из ДНР. Они обеспечат работой почти 19 тыс. человек, в том числе создадут более 3,6 тыс. новых рабочих мест.

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