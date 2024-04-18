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В Астрахани потушили мощный пожар возле жилых домов

Спасатели МЧС потушили пожар площадью 600 кв. метров у домов в Астрахани

Специалисты МЧС ликвидировали пожар в Кировском районе Астрахани, где горели камыши и сухая растительность. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, пламя охватило территорию площадью 600 кв. метров недалеко от жилых домов. Местных жителей временно эвакуировали из-за сильного задымления.

В тушении пожара участвовали 40 спасателей при поддержке 14 единиц спецтехники. Им удалось остановить пламя на расстоянии менее 100 метров от домов. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

18 апреля стало известно о пожаре, который произошел в ангаре с пиломатериалами и станками около нефтебазы в Воронеже. Местные жители сообщили, что слышали громкий взрыв перед началом пожара около 21:25 мск.

16 апреля возгорание случилось на территории завода «Авангард» на улице Клары Цеткин. Пожар распространился на территорию 50 кв. м, но был локализован подоспевшими сотрудниками пожарной охраны.

Ранее сообщалось, что в Саранске пенсионера и его внука заподозрили в поджоге из-за ревности.

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