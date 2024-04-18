Двое россиян жестоко избили ребенка-инвалида с эпилепсией и собаку

В Калужской области двоих мужчин обвинили в жестоком избиении ребенка-инвалида с эпилепсией и собаки. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Ворсино. По словам матери 9-летнего мальчика-инвалида, ее сын пошел к другу и за ним увязались чипированные собаки, которые живут во дворе многоэтажного дома. Отмечается, что в последнее время животные стали нападать на кур, улетающих с частных дворов, и когда ребенок шел мимо сарая, где до того пострадал скот, на него напали двое мужчин.

Нападавшие стали избивать ребенка дубинкой и кулаками, нанося удары по голове, лицу и животу. На помощь мальчику пришел случайный прохожий, и ему удалось убежать. На лице и теле несовершеннолетнего остались гематомы и ссадины, сейчас он проходит медицинские обследования. По факту инцидента написано заявление в полицию.

По словам женщины, позже эти же мужчины загнали одну из собак в будку и избили палками, после чего там все было в крови. Местные жительницы отвезли животное к ветеринару и теперь ищут для него хозяев.

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