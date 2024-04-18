Россиянка ответила на слухи о тайной жизни с исчезнувшим немецким миллиардером

Жительница Москвы Вероника Ермилова отреагировала на сообщения о том, что исчезнувший в Германии миллиардер Карл-Эриван Хауб живет вместе с ней. В беседе с RT она назвала это фейком, заявив, что в родной стране один из богатейших людей в мире считается погибшим.

«Это абсолютный фейк... В моем окружении нет никакого миллиардера, я замужем, у меня ребенок», — заявила Ермилова.

Комментируя связь с миллиардером, она пояснила, что в 2018 году его компания была их клиентом. Позднее стало известно об исчезновении Хауба в горах. В слухах о его появлении в Москве она обвинила журналистов, которые заявили о проведенном расследовании.

«Это вообще все не подтверждено. Он официально признан погибшим в Германии», — подчеркнула Ермилова.

Напомним, после публикации снимков якобы живого миллиардера на улицах Москвы, журналисты решили, что он втайне уехал в Россию к своей любовнице Веронике Ермиловой, которая работает в компании по организации туров для лыжников и альпинистов. Утверждается, в числе прочего, что она якобы имеет связи со спецслужбами. Прокуратура Кельна начала официальную проверку этих данных.

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