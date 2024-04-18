Российский военный получил шесть лет колонии за уклонение от службы

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Александру Баеву, который уклонился от прохождения службы в армии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу 2-го Восточного окружного военного суда.

По совокупности преступлений судья приговорил нарушителя к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовал его на 250 тысяч рублей. После выхода из мест лишения свободы мужчина в течение трех лет не сможет управлять транспортными средствами.

По данным следствия, в 2023 году во время службы солдат несколько раз самовольно покидал военную часть. Позже его задержали сотрудники военной комендатуры и привлекли к уголовной ответственности.

До этого в Красноярске вынесли приговор военнослужащему, который уклонился от прохождения воинской службы и напал на мужчину с ножом. По решению суд, всего в местах лишения свободы мужчина проведет 13 лет.

Ранее Путин подписал закон, освобождающий участников СВО от уголовного наказания.