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Семь человек пострадали из-за ВСУ в Горловке

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали из-за обстрела ВСУ Горловки в ДНР

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Донецкой народной республике семь человек получили ранения в результате обстрела центра города Горловка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

Изначально он сообщил, что шесть мирных жителей, включая одного ребенка, получили ранения легкой степени тяжести.

Спустя некоторое время Приходько опубликовал уточненные данные.

«По уточненной информации, количество раненых обстрелом ВФУ (вооруженные формирования Украины) мирных горловчан возросло до 7», — написал он.

До этого стало известно, что два человека получили ранения при ночных обстрелах Белгородской области.

В ночь на 18 апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны успешно справилась с уничтожением 21 воздушной цели, приближавшейся к Белгороду.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, но в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Пушилин рассказал о наиболее интенсивных боях в ДНР.

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Операция на Украине
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