Семь человек пострадали из-за ВСУ в Горловке

В Донецкой народной республике семь человек получили ранения в результате обстрела центра города Горловка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

Изначально он сообщил, что шесть мирных жителей, включая одного ребенка, получили ранения легкой степени тяжести.

Спустя некоторое время Приходько опубликовал уточненные данные.

«По уточненной информации, количество раненых обстрелом ВФУ (вооруженные формирования Украины) мирных горловчан возросло до 7», — написал он.

До этого стало известно, что два человека получили ранения при ночных обстрелах Белгородской области.

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