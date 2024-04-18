Врач объяснила, как убрать послеродовые растяжки

Чтобы убрать послеродовые растяжки, необходимо сочетание аппаратных процедур и инъекций. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-дерматолог, косметолог клиники Dega Елена Калимуллина.

«При лечении растяжек лучше начинать с лазерных методик в сочетании с мезотерапией, плазмотерапией», — посоветовала врач.

Если же растяжки имеют красноту или синюшность, применяется IPL-лазер, продолжила специалист. По ее словам, он ускоряет синтез коллагена, благодаря чему клетки кожи быстрее обновляются и исчезает «цветность».

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина до этого рассказала, как быстро подтянуть живот к лету. Базовые упражнения — скручивания и косые скручивания помогают укрепить мышцы живота, отметила она.

Также, по ее словам Будут эффективны различные вариации планок. Например, к стандартной планке на локтях можно добавить скручивание таза. Исходное положение: стойка на локтях в планке, живот подтянут, спина ровная. Далее необходимо плавно сворачивать таз в одну сторону и в другую, будто стремясь коснуться бедром пола. Такое упражнение отлично включает в работу косые мышцы живота, рассказала специалист.

Ранее врач объяснила, как нужно тренироваться в разные дни менструального цикла.