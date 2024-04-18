В Кемеровской области экс-директора «Жилкомцентра» осудили на девять лет за взятку

В Кемеровской области бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр» и его заместителя признали виновными в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

«В апреле 2021 года осужденные встретились с директором одной из коммерческих организаций и предложили ему за денежное вознаграждение в сумме 11,5 млн рублей помощь в заключении с управляющими компаниями города договоров подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Мужчина в рамках оперативного мероприятия перевел осужденным часть взятки в размере более 550 тыс. рублей. В отношении сотрудников «Жилкомцентра» возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК, суд признал их виновными. Экс-директору учреждения назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, его коллеге — 9 лет 3 месяца. Им также назначили штраф в размере 11,5 млн рублей и запретили занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 10 лет. Вину осужденные не признали, приговор в законную силу еще не вступил.

Накануне в следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области заявили, что заместителя председателя думы Жигулевска задержали по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника МВД обвиняют в получении взятки в 5 млрд рублей.