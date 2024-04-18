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Врач перечислила признаки плохой работы иммунитета

Врач Морозова: на плохой иммунитет указывают утомляемость и частые простуды

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Частые простуды, быстрая утомляемость, слабость, а также аллергические и аутоиммунные заболевания являются признаками нестабильного иммунитета. Об этом в беседе с РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Для поддержания иммунитета рекомендуется следовать определенным правилам, включая правильное питание, полноценный сон, занятия спортом, управление стрессами, тщательное мытье рук и закаливание», — сказала Морозова.

Она добавила, что укрепление организма должно иметь комплексный характер.

Врач также отметила, что иммунные системы детей и взрослых различаются. Дети, из-за своих особенностей, имеют повышенный риск заболеваний, особенно в критические периоды роста. Уровень защитных сил организма может быть снижен из-за интенсивного метаболизма, направленного на рост и развитие.

По ее словам, данные периоды обычно приходятся на возраст 4-6 лет и 10-12 лет, что делает ребенка более уязвимым к заболеваниям.

До этого аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова дала советы по укреплению детского иммунитета весной. Чтобы снизить риск заболеваний, по ее словам, необходимы сбалансированный рацион и отсутствие стрессов.

Ранее родителям объяснили, почему вредно не отдавать ребенка в детский сад.

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