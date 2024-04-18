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По всей Украине наблюдается дефицит электроэнергии

«Укрэнерго»: на Украине зафиксирован дефицит электроэнергии

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Anna Voitenko/Reuters

В энергетической системе Украины наблюдается дефицит электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской национальной энергетического оператора «Укрэнерго».

Согласно информации компании, вечером 18 апреля с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленных производств будут действовать ограничения энергопотребления. На территории Харьковской области эти ограничения коснутся и местных жителей.

В случае, если энергопотребление в целом по стране продолжит возрастать, существует риск отключения света по всей республике.

Накануне на Украине без электричества остались более четырехсот населенных пунктов. По информации «Укрэнерго», обесточено 435 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть отключения электричества в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Из-за технологических нарушений зафиксированы отключения в Сумской, Черниговской областях.

Вечером 15 апреля использовалась аварийная помощь для покрытия дефицита энергосистемы Украины.

Ранее эксперт сообщил, что удары ВС РФ по энергообъектам Украины могут привести к нехватке топлива у ВСУ.

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