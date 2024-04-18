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В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошее мясо

Эксперт Роскачества Смирнов: при выборе мяса важно оценить его цвет

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Depositphotos

При выборе мяса важно оценить его консистенцию и убедиться, что оно упругое и эластичное. Об этом «Пятому каналу» рассказал директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Василий Смирнов.

По его словам, структура хорошего мяса должна восстанавливаться и принимать первоначальную форму после надавливания. Кроме того, эксперт советует оценить цвет.

«Свинина — это светло-розовый цвет, для говядины характерны красные оттенки, но при этом не должно быть коричневых оттенков и больших темных пятен», — уточнил Смирнов.

Он также напомнил, что полностью уничтожить паразитов в мясе можно только в процессе его варки или жарки при высокой температуре на протяжении определенного времени.

Издание Daily Mail со ссылками на результаты исследований ученых из Чехии и Тайваня до этого сообщало, что попадание в организм человека распространенного паразита Toxoplasma gondii вместе с некачественно приготовленным или несвежим мясом может повышать риск развития деменции. Toxoplasma gondii — это паразит, который заражает большинство видов теплокровных животных, таких как кошки, овцы, свиньи. Также вызывает болезнь токсоплазмоз у людей.

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