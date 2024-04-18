В Бийске прохожие нашли на улице раздетого трехлетнего мальчика

В Бийске прохожие нашли на улице трехлетнего мальчика, ребенок бегал по двору в футболке и нижнем белье. Об этом сообщается в Telegram-канале «Barnaul 22».

Раздетого ребенка на детской площадке во дворе многоэтажки по улице Социалистической обнаружили местные жители, трехлетний мальчик гулял по улице в нижнем белье и футболке. Неравнодушные прохожие обогрели и одели ребенка, и обратились в полицию.

Выяснилось, что мать мальчика ушла в поликлинику и оставила младшего сына под присмотром старшего брата. Ребенок проснулся раньше, открыл дверь и отправился на самостоятельную прогулку, чтобы найти мать. В отношении женщины составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в ростовском поселке Красный Сулин местные жители нашли на улице двух маленьких детей, полуторагодовалый мальчик и трехлетняя девочка были напуганы и плакали, оба были полураздеты. Их мать нашли спустя несколько часов, решается вопрос об ограничении женщины в родительских правах.

Ранее в Подмосковье прохожие нашли коляску с плачущим младенцем и его родителей без сознания.