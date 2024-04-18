Врач объяснил, что провоцирует потемнение зубов

Напитки, в том числе, кофе, вино, крепкий чай, а также курение могут провоцировать потемнение зубной эмали. Об этом «Пятому каналу» рассказал кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед и пародонтолог Магомед Дахкильгов.

«С такими дефектами бороться достаточно легко. Это улучшение гигиены полости рта и полировка поверхностей. Чтобы убрать микрошероховатости, зубы заполировываются, очищаются. Человеку выставляется правильная гигиена, и эта проблема уходит», — уточнил стоматолог.

Помимо этого, проблема может быть вызвана внутренними факторами — заболеваниями или некачественным стоматологическим лечением. Так, например, проблема с потемнением зубов может появиться из-за приема антибиотиков в раннем детстве.

«Есть даже такое понятие, как тетрациклиновые зубы. Зубы становятся коричнево-серого или даже оранжевого оттенка. Такие зубы, конечно, можно отбелить, но не получится выраженного результата. Такие зубы только можно перекрыть либо композитными реставрациями, либо винирами, либо коронками», — сказал врач.

Изменение цвета зубов может происходить и из-за недостатка или избытка фтора в питьевой воде, травмы зубов, наследственности, а также заболеваний — порфирии (нарушения пигментного обмена в организме) или муковисцидоза (системного наследственного аутосомно-рецессивного заболевания), заключил Дахкильгов.

Главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов до этого рассказал «Газете.Ru», что первый шаг к тому, чтобы правильно чистить зубы, — визит к стоматологу. Это нужно для того, чтобы определить, в каком состоянии находится полость рта, уточнил он.

Ранее стоматолог объяснил, почему отбеливающие полоски лишь «освежают» цвет зубов.