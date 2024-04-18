Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, что провоцирует потемнение зубов

Врач Дахкильгов: курение может провоцировать потемнение зубов

close
100%
Depositphotos

Напитки, в том числе, кофе, вино, крепкий чай, а также курение могут провоцировать потемнение зубной эмали. Об этом «Пятому каналу» рассказал кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед и пародонтолог Магомед Дахкильгов.

«С такими дефектами бороться достаточно легко. Это улучшение гигиены полости рта и полировка поверхностей. Чтобы убрать микрошероховатости, зубы заполировываются, очищаются. Человеку выставляется правильная гигиена, и эта проблема уходит», — уточнил стоматолог.

Помимо этого, проблема может быть вызвана внутренними факторами — заболеваниями или некачественным стоматологическим лечением. Так, например, проблема с потемнением зубов может появиться из-за приема антибиотиков в раннем детстве.

«Есть даже такое понятие, как тетрациклиновые зубы. Зубы становятся коричнево-серого или даже оранжевого оттенка. Такие зубы, конечно, можно отбелить, но не получится выраженного результата. Такие зубы только можно перекрыть либо композитными реставрациями, либо винирами, либо коронками», — сказал врач.

Изменение цвета зубов может происходить и из-за недостатка или избытка фтора в питьевой воде, травмы зубов, наследственности, а также заболеваний — порфирии (нарушения пигментного обмена в организме) или муковисцидоза (системного наследственного аутосомно-рецессивного заболевания), заключил Дахкильгов.

Главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов до этого рассказал «Газете.Ru», что первый шаг к тому, чтобы правильно чистить зубы, — визит к стоматологу. Это нужно для того, чтобы определить, в каком состоянии находится полость рта, уточнил он.

Ранее стоматолог объяснил, почему отбеливающие полоски лишь «освежают» цвет зубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами