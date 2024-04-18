Таксист удовлетворял себя во время длительного заказа из Москвы в Химки

В Москве 36-летняя женщина собирается обратиться в полицию после ЧП в такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам москвички, она вызвала такси класса «Комфорт», чтобы отвезти собаку из центра города в ветклинику в Химках. Во время поездки пассажирка обратила внимание на странные движения 25-летнего водителя и через некоторое время поняла, что мужчина занимается самоудовлетворением.

«Сначала даже не поняла, пока не услышала характерные звуки», — приводит канал слова потерпевшей.

Женщина отметила, что включила запись, после этого, по ее словам, мужчина свое занятие не прекратил, но стал делать это не так явно. Все происходило во время следования авто по магистрали, и она не могла покинуть машину.

По словам потерпевшей, после посещения клиники она заметила, что авто поджидает ее недалеко от входа в лечебницу. Она предположила, что водитель хотел вновь принять ее заказ.

Москвичка планирует написать заявление в полицию и ждет, пока компания-перевозчик вернет ей потраченные 1700 рублей на поездку. В техподдержке такси заявили, что водителя отлучили от системы, а средства вернутся потерпевшей в течение трех дней.

Ранее в Челябинске таксист надругался над несовершеннолетней пассажиркой.