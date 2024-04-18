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Эксперты назвали самый популярный у россиян вид кофе

Бариста Невейкин: в России подскочил спрос на кофе в дрип-пакетах

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Depositphotos

В России в последнее время резко вырос спрос на кофе в дрип-пакетах, рассказал заявил директор департамента бариста «Кофемании», чемпион мира по приготовлению кофе в джезве 2008 года Глеб Невейкин. Это объясняется тем, что приготовленный таким образом напиток сохраняет вкусовые качества, отличающие его от других видов кофе, объяснил он в беседе с НСН.

В дрип-пакетах молотый кофе хранится в защитной атмосфере азота и остается свежим на протяжении долгого времени, пояснил Невейкин.

«Это не растворимый, а настоящий, шикарный, очень вкусный кофе», — подчеркнул он.

В целом в России отмечается рост потребления кофе, в связи с чем кофейная индустрия в стране активно развивается. По словам специалиста, этот продукт стал последним, на чем готовы экономить жители, причем часто они делают выбор в пользу напитков, приготовленных бариста.

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что россияне стали чаще покупать растворимый кофе в пакетиках. Так, по итогам февраля спрос на этот продукт вырос на 10,5% год к году.

Врачи ранее рассказали, сколько чашек кофе можно выпивать в день.

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