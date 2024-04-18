Власти опровергли сообщения о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово

В соцсетях распространяется недостоверная информация о прорыве насыпной дамбы в селе Большое Чаусово, однако на самом деле в гидротехническом сооружении выявлена незначительная протечка. Об этом сообщили власти Курганской области в официальном Telegram-канале.

По данным местных властей, дежурные специалисты, которые контролируют целостность дамбы, выявили небольшую протечку под бетонными плитами моста. В настоящее время ведутся работы по укреплению защитного сооружения.

«Запас грунта для подсыпки и оперативной ликвидации возможных протечек сформирован, также в Б. Чаусово администрацией округа планируется дополнительно подвезти грунт», — отмечается в сообщении.

До этого в администрации региона сообщали, что почти 13 тысяч человек были эвакуированы в Курганской области из-за паводка. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников. Для тех, кому некуда отправиться, были развернуты пункты временного размещения.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли расширяться зона паводков.