Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти опровергли сообщения о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово

Власти Курганской области опровергли фейк о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово

close
100%
«Кетовский муниципальный округ»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Кетовский муниципальный округ»

В соцсетях распространяется недостоверная информация о прорыве насыпной дамбы в селе Большое Чаусово, однако на самом деле в гидротехническом сооружении выявлена незначительная протечка. Об этом сообщили власти Курганской области в официальном Telegram-канале.

По данным местных властей, дежурные специалисты, которые контролируют целостность дамбы, выявили небольшую протечку под бетонными плитами моста. В настоящее время ведутся работы по укреплению защитного сооружения.

«Запас грунта для подсыпки и оперативной ликвидации возможных протечек сформирован, также в Б. Чаусово администрацией округа планируется дополнительно подвезти грунт», — отмечается в сообщении.

До этого в администрации региона сообщали, что почти 13 тысяч человек были эвакуированы в Курганской области из-за паводка. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников. Для тех, кому некуда отправиться, были развернуты пункты временного размещения.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли расширяться зона паводков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами