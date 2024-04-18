В Южноуральске годовалый ребенок выпал из открытого окна

В Южноуральске маленький ребенок получил травмы при падении из окна квартиры, ребенка, сидевшего на подоконнике, заметили соседи. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Инцидент произошел в пятиэтажке в спальном районе Южноуральска, годовалый ребенок выбрался на подоконник у открытого окна и выпал с высоты второго этажа.

На помощь пострадавшему бросились соседи, которые видели, как мальчик сидел на подоконнике, пострадавший выжил, его госпитализировали с травмами. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняется, где находились родители мальчика, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Хабаровске из окна квартиры на третьем этаже выпал трехлетний мальчик. Ребенок он доставлен в медицинское учреждение, по данным врачей, угрозы жизни нет. Следователи краевой прокуратуры разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее на Кубани школьницу госпитализировали после падения из окна стройки.