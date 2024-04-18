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Камчатская пенсионерка отдала мошенникам более 8 млн рублей

На Камчатке пенсионерка лишилась более 8 млн рублей после общения с мошенниками

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Depositphotos

Пожилая жительница Петропавловска-Камчатского лишилась всех накоплений после общения с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Камчатского края.

Камчатская пенсионерка получила сообщение от неизвестного в одном из мессенджеров, мужчина преставился сотрудником правоохранительных органов. Длительное время он общался с женщиной по видеосвязи и убедил ее в том, что ее накоплениями хотят завладеть мошенники.

Аферист заставил россиянку перевести деньги на якобы безопасные счета, в общей сложности 64-летняя пенсионерка лишилась 8,4 млн рублей. После получения средств лжеполицейский перестал выходит на связь и удалил всю переписку. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что жительница Красноярска лишилась всех накоплений и продала машину после общения с телефонными мошенниками. 55-летнего педагога школы аферисты убедили в том, что она участвует в «секретной» операции по поимке преступников.

Ранее в Москве пенсионер продал собственную квартиру, не зная об этом.

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