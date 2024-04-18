В трех районах Тюменской области отмечают рост воды

В Казанском, Ишимском, Упоровском районах Тюменской области отмечается интенсивный рост воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Власти рекомендовали переместить детей, маломобильных граждан, пенсионеров и больных в пункты временного размещения или к родственникам в неподтопляемую зону.

До этого жителей шести деревень в Абатском районе Тюменской области призвали эвакуироваться из-за возможного затопления в результате половодья на соответствующем участке реки Ишим.

Глава региона Игорь Васильев рекомендовал людям не медлить с вывозом имущества и животных, а также эвакуироваться самим.

Также МЧС России предупреждало о том, что волна паводка по реке Урал к 17 апреля дойдет до Оренбурга.

В ведомстве предупреждали о риске подтопления в Тюмени.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.