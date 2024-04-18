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На фабрике в Таиланде произошла утечка аммиака

Shot: на ледовой фабрике в Паттайе произошла утечка аммиака

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На ледовой фабрике в районе Банг Ламунг недалеко от Паттайи в Таиланде произошла утечка аммиака. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, пострадали 130 человек.

«Часть пострадавших — без сознания. Многие жалуются на жжение в глазах и носу, а также чувство стеснения в груди. Что именно стало причиной утечки — неизвестно», — говорится в сообщении.

Российские туристы рассказали каналу, что сотрудники экстренных служб пообещали им устранить последствия утечки в ближайшие два дня. Местным жителям посоветовали не выходить из дома и не открывать окна.

В июне 2023 года в Кременчуге Полтавской области Украины произошла утечка аммиака из-за аварии. Вдыхание аммиака вызывает сильный кашель и удушье. При контакте с кожей появляется жгучая боль, отек и ожег с пузырями.

До этого агентство «Танюг» сообщало, что после утечки аммиака в сербском городе Панчево неподалеку от Белграда госпитализировано 10 человек.

Ранее из аэропорта Хабаровска впервые после пандемии запустили перелеты в Паттайю.

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