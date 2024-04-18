На похоронах участника «Голоса»* озвучили новую версию его кончины

На похоронах оперного и эстрадного певца, участника шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Евгения Кунгурова в городе Заречный Свердловской области рассказали новую версию о его смерти. Об этом сообщает Ura.ru.

Одна из пришедших на прощание передала корреспондентам слова сестры Кунгурова.

«То, что он пил, — неправда. Это все после коронавируса», — сказала.

Певца Евгения Кунгурова не стало 8 апреля. Его нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Вскоре появилась информация, что в последнее время певец находился в состоянии депрессии. Церемония прощания с артистом прошла на Троекуровском кладбище в Москве.

Недавно писательница Дарья Донцова заявила, что исполнителя могли спасти близкие люди. По словам Донцовой, Кунгуров мог свести счеты с жизнью из-за эмоционального «порыва». Донцова считает, что проблемы психологического характера у певца должны были выявить близкие люди, а затем помочь ему справиться с эмоциональным напряжением.

Известный продюсер рассказал о последнем концерте Евгения Кунгурова.