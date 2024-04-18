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ФАС призвала не повышать цены на яйца перед Пасхой

ФАС попросила производителей и магазины сдерживать цены на яйца перед Пасхой

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России попросила производителей и торговые сети в преддверии Пасхи и увеличения спроса на куриные яйца следить за тем, чтобы не нарушался запрет на необоснованное повышение цен.

Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Отмечается, что участникам рынка было направлено соответствующее письмо.

ФАС обратила внимание на то, что необходимо сдерживать цены на социально значимые продукты в интересах потребителей, а также соблюдать принципы ответственного ценообразования.

В начале апреля вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что цены на продовольствие в России стабилизировались.

До этого председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что разрешение не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высоких и низких цен товаров, которое получила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), не будет касаться потребительских товаров напрямую.

Ранее в Госдуме выразили недовольство из-за требования пройти ПЦР-тест в день Пасхи.

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