Психологи объяснили, чем опасна зависимость от сериалов

Регулярный просмотр сериалов грозит человеку опасными последствиями — они вызывают сильную зависимость и провоцируют развитие психических проблем. Действие сериалов со временем становится схожим с наркотиком, предупредил практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

«Формат, в котором существуют сериалы, действует как наркотик: люди могут по-настоящему страдать, если не увидят очередной эпизод любимого шоу!» — пояснил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

У человека с зависимостью появляется своего рода «ломка» при долгом перерыве в потреблении развлекательного контента. Это связано в том числе с тем, что человек эмоционально привязывается к персонажам, в результате чего они заменяют ему реальное общение и снижают социальную активность, отметил Хорс.

«Так что нет ничего удивительного в том, что после окончания сериала у его фаната возникает ломка», — заключил психолог.

Напомним, нейропсихологи также предупреждают, что чрезмерная любовь к многосерийному кино может представлять опасность для психики — развитием сериаломании. Это состояние способствует развитию социофобии и потере связи с реальностью.

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