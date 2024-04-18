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В РФ назначат вузы ответственными за проведение экзамена по русскому языку для мигрантов

Фальков: в каждом регионе будет вуз, отвечающий за сдачу русского иностранцами

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РИА Новости

В России поручено заключить договоры с государственными вузами, которые будут отвечать за проведение экзамена по русскому языку для иностранцев. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена», — уточнили в министерстве.

Фальков обратил внимание на необходимость заключить в регионах в первую очередь договоры с учреждениями высшего образования, чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена.

Обращаясь к ректорам вузов, глава Минобрнауки подчеркнул, что прямая персональная ответственность за проведение экзамена по русскому языку и выдаче сертификатов лежит на них.

До этого стало известно, что коммерческим организациям запретили проводить экзамены по русскому языку для мигрантов.

Ранее патриарх Кирилл призвал живущих в России иностранцев уважать ее культуру и веру.

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