В РФ назначат вузы ответственными за проведение экзамена по русскому языку для мигрантов

В России поручено заключить договоры с государственными вузами, которые будут отвечать за проведение экзамена по русскому языку для иностранцев. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена», — уточнили в министерстве.

Фальков обратил внимание на необходимость заключить в регионах в первую очередь договоры с учреждениями высшего образования, чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена.

Обращаясь к ректорам вузов, глава Минобрнауки подчеркнул, что прямая персональная ответственность за проведение экзамена по русскому языку и выдаче сертификатов лежит на них.

До этого стало известно, что коммерческим организациям запретили проводить экзамены по русскому языку для мигрантов.

Ранее патриарх Кирилл призвал живущих в России иностранцев уважать ее культуру и веру.