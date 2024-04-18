Житель Ростовской области пострадал после падения обломков дрона

Остекление объекта промышленного назначения получило повреждения в Каменске-Шахтинском в Ростовской области после падения обломков дрона, сбитого в ночь на четверг, 18 апреля. Об сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

«По уточненным данным <…> в результате падения обломков БПЛА в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление», — написал глава региона.

Он уточнил, что легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия. По словам Голубева, медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

До этого Голубев рассказал, что около 02:00 мск в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА.

Накануне губернатор сообщал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников в районе города.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.